Bolton’ın skandal çıkışına Erdoğan’dan yanıt

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton'ın kriz yaratan Suriye açıklamalarına Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yanıt geldi. Erdoğan, "Bolton'ın verdiği mesajı yutmamız mümkün değil. Çok ciddi bir yanlış yapmıştır. Teröre yeni bir tarif mi geliştirdiniz?" ifadelerini kullandı. Erdoğan, "Bolton'ın muhatabı İbrahim Kalın'dır" dedi

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklamalarından öne çıkan ifadeler şöyle: Bolton'ın İsrail'den verdiği mesajı bizim kabullenmemiz, yutmamız mümkün değil. Bunlar bu ülkede benim Kürt kardeşim kimdir, PKK, YPG kimdir herhalde tanımıyor.

PKK terör örgütü Kürt vatandaşlarımızın temsilcisi olamaz. Amerika eğer bunları Kürt kardeşlerimiz olarak değerlendiriyorsa burada çok ciddi bir yanılgı içindeler. Terörist olacak, bunlar Kürt bunlara dokunmayın. Yok öyle bir şey. Teröre yeni bir tarif mi geliştirdiniz. Eğer teröristse gereğini yaparız.

Bu konu ile ilgili olarak Bolton yanlış yapmıştır. Kim bu şekilde düşünüyorsa onlar da yanlış içindedir. Suriye'deki terör koridoru içinde yer alanlar gereken dersi alacaklardır. Bizim için YPG; PKK, DEAŞ arasında en ufak bir fark yoktur

Münbiç'te uzun süre ABD tarafından oyalandık, hala oyalanıyoruz. Orada önemli mesafe kat etmiş durumdayız. ABD Başkanı Trump ile 14 Aralık'ta yaptığımız telefon görüşmesi tarihi bir görüşmedir. Trump'a memnuniyetsizliği açık bir dille ifade ettim.

Trump da zaten Suriye'den çekilme niyeti olduğunu belirtti. DEAŞ bittiğinde ABD'nin Suriye'deki varlığına gerek kalmayacağını söyleyen Trump'a bu konuda her türlü inisiyatifi üstlenme sözü verdim. Bunun ardından da ekiplerimize detayları konuşma talimatı verdim.

Suriye’ye bir askeri harekat için hazırlıklarımızı büyük ölçüde tamamladık. Çok yakında bu örgütleri etkisiz hale getirmek için harekete geçeceğiz. Suriye ve diğer bölgelerde yapmamız gereken neyse yapmaktan geri durmayacağız, aynı bedeli göze alan varsa buyursun çıksın karşımıza.

Bolton’un muhatabı Kalın’dı, gerekli olsa görüşecektik ama gerekli olmadı. Bunu bir tepki olarak değerlendirmemek gerek.

Tüm son dakika haberleri için tıklayın.