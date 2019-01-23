Borcu olan yandı! Akıllı radar yakalayacak

Hıbey Eyaleti Yüksek Halk Mahkemesi’nden yapılan açıklamaya göre, ülkede maddi durumu iyi olduğu halde borcunu ödemeyen kişilerin ifşa ve ihbar edilmesini sağlayan mobil uygulama geliştirildi.

‘Borcunu ödemeyen haritası’ (Laolai Ditu) adlı uygulamanın, Çin’in 2014’te açıkladığı vatandaşların güvenirliğinin puanlandığı “Sosyal Güven Sisteminin İnşası” programı kapsamında geliştirildiği ve güven sisteminin inşasına katkı yapacağı savunuldu.

Ülkenin popüler mesajlaşma uygulaması WeChat üzerinden hizmet vereceği belirtilen mini uygulama, kullanıcıya, 500 metre yakınındaki borçluları ve onların bilgilerini harita üzerinde gösterecek.

Uygulama, kullanıcılar için tek tıkla ‘güvenilir olmayan’ söz konusu kişi ve şirketleri göz önüne serecek ve kullanıcılar borcunu ödemeyen bu kişi veya şirketleri WeChat üzerinden arkadaş çevrelerine teşhir edebilecek, aplikasyon üzerinden ihbar edebilecek.

İhbarın ardından mobil uygulamayı yöneten yetkililer durumu mahkemeye bildirecek ve mahkeme borçlularla ilgili mekanizmaları harekete geçirecek.