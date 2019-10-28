Boris Johnson, 31 Ocak ertelemesini kabul etti!

Euronews’e göre, Johnson, Avrupa Konseyi Başkanı Donald Tusk’a yazdığı resmi mektupta “İngiltere’nin Avrupa Birliği’ne üyeliğini istenmeyen biçimde uzatmak demokrasimize zarar veriyor.” dedi.
İngiltere parlamentosunda Johnson’ın ülkeyi erken seçime götürme talebi tartışıldı. Muhalefetteki İngiltere İşçi Partisi Lideri Jeremy Corbyn erken seçimin gerekli olduğunu kabul ettiklerini söyledi.
İngiliz Başbakan Johnson anlaşmasız da olsa 31 Ekim’de Brexit’in gerçekleşmesi talebi mecliste bloke olunca 12 Aralık’ta erken seçime gitme önerisi getirdi.