Böyle aptallık görülmedi! Kalçasından havai fişek fırlatmaya kalkınca…

Olaya ait görüntüler Twitter’da paylaşınca geniş ölçüde yayıldı ve kısa sürede 160 binden fazla görüntülenme aldı.

Görüntülerde adamın aralarında bir çocuğun da bulunduğu insanların gözü önünde kalçasına hava fişek yerleştirdiği ve bir arkadaşının da fitili ateşlediği görülüyor.

Akabinde kıvılcımlar, adamın tişörtüne sıçrıyor. Bu aptalca gösteri sırasında havai fişek ateş alıyor fakat gökyüzüne fırlamıyor.

İngiliz Daily Mirror’a yansıyan habere göre; arkadaşı havai fişeği patlamadan adamın kalçasından çıkarmayı başarıyor ve böylece büyük bir felaketin önüne geçiliyor.

Haberde adı anılmayan adamın ne şekilde yaralandığının ya da da hastaneye kaldırılıp kaldırılmadığının bilinmediği ifade edildi.