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Böyle olay görülmedi… 23 yıl boyunca makas içinde kalmış

Rusya'da bir kadın önceki gün hayatının şokunu yaşadı... 62 yaşındaki Ezeta Gobeeva, 23 yıl boyunca kasıklarında bir makas olduğunu öğrendi. Kuzey Osetya'da yaşayan kadın, röntgen sonuçlarını görünce sinir krizi geçirdi. Gobeeva, "Hayatım boyunca ağrı kesici aldım ve böbreklerimde sorun vardı. Bunun sebebi buymuş demek ki" dedi.

Sozcu.com.tr
16:39 -
Haberler Dünya
Böyle olay görülmedi… 23 yıl boyunca makas içinde kalmış

Rusya’nın Kuzey Osetya bölgesinde tüyleri diken diken eden bir olay yaşandı… 62 yaşındaki Ezeta Gobeeva isimli kadın önceki gün hastaneye kaldırıldı. Karın ve kasık bölgesinde şiddetli bir ağrı hisseden ve acıya daha fazla dayanamayan Gobeeva hastaneye gider gitmez doktorların kontrolünden geçti.

Kısa bir süre sonra kadının röntgeni çekilince, acılar içinde kıvranan kadın hayatının şokunu yaşadı. 1996 yılında sezaryen yaparak bir doğum gerçekleştiren Gobeeva’nın karnında yaklaşık 15 santimetre uzunluğundaki bir makas tespit edildi. Doktorların gösterdiği röntgeni inceleyen kadın sinir krizi geçirdi.

“DOKTORLAR YÜZÜNDEN HASTALANDIM”

Gobeeva, “Benim operasyonumu gerçekleştiren doktorlar sağlığımın bu halde olmasının sorumlusudur. 23 yıldan beri makas içimdeymiş, makası ameliyat sırasında unutmuşlar” dedi. Acı çeken kadın, “Yıllardır ağrı kesici aldım ve bu sebeple de böbreklerimde rahatsızlık vardı. Benim operasyonumu yapan doktorlar suçludur. Yargıya başvuracağım, hakkımı alacağım” ifadesini kullandı.

Gobeeva, “Röntgeni bana gösteren doktor, ‘cebinizde bir makas mı vardı’ diye sordu. Fakat üzerimde makas olmadığını söyleyince başımdan aşağı kaynar sular döküldü” dedi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı açıklandı.

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