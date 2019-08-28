Böyle olay görülmedi: Bir aileyi katletti polisten çırılçıplak kaçtı

ABD’nin Virginia kentinde akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı… 19 yaşındaki Matthew Bernard cinnet geçirerek evinde dehşet yarattı. Pittsylvania County isimli kasabada yaşanan olay yerine gelen polisler adeta şaşkına döndü.

ABD’nin alt liglerindeki Tampa Bay Rays isimli takımda beyzbol oynayan Blake Bivens’ın kayınbiraderi olduğu tespit edilen Bernard, kendi öz ailesini, kız kardeşini, yeğenini ve köpeklerini öldürdü. Olayın ardından başlatılan insan avı sonucunda Bernard’ın yeri tespit edildi. Olay yerine gelen ekipler tamamen çıplak vaziyette kaçmaya çalışan adamı görünce ne yapacaklarını bilemedi. Kısa bir kovalamacanın ardından yakınlardaki bir kilisenin otoparkında bir kişiyi rehin alma girişiminde bulunan saldırgan daha sonra koşarak uzaklaştı.

Olay yerine yüzlerce polis gönderilirken Yaklaşık 3 dakika süren kovalamaca sonrasında polisler saldırganın üzerine çullanarak etkisiz hale getirdi. Yetkililer Bernard’ın neden bu katliamı gerçekleştirdiğine dair incelemelerin devam ettiğini açıklarken, saldırganın hastaneye kaldırıldığını da duyurdu.