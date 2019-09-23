Böyle olay görülmedi: Sınırda bu şekilde yakalandılar

İç savaşın ve siyasi belirsizliğin bitmek bilmediği Suriye’de insanlık dramı devam ediyor… Evlerinden kaçan milyonlarca insan başta Türkiye olmak üzere bölgedeki pek çok ülkeye akın ederken Yunanistan’a giden bir kafile herkesi şaşkına çevirdi.

Yunanistan’ın başkenti Atina Havalimanı’na inen bir uçaktan inen lacivert ve beyaz renkli eşofmanlı 10 adam, İsviçre’nin Zürih kentindeki bir turnuvaya katılmak için seyahat ettiklerini açıkladı. Yanlarında sırt çantası ve ellerinde voleybol topu taşıyan 10 kişilik kafileyi gören Yunan sınır polisi şaşkına döndü. Belgeleri inceleyen Yunan sınır polisi belgelerin sahte olduğunu ve eşofmanlı kişilerin aslında sporcu olmadığını tespit etti.

Yunan polisi, “10 kişilik Suriyeli kafilenin belgeleri Ukraynalılara aitti. Zürih’e gitmek istiyorlardı biz de onları gözaltına aldık” açıklamasını yaptı.