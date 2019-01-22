Böyle yarışma görülmedi… En güzel mektubu yazana göl kenarında villa!

25 dolar katılım ücretiyle girilebilen yarışmada yazılacak mektupta “Bu göl kenarındaki rüya gibi eve taşınmak, neden yaşamınızı değiştirir?” sorusuna yanıt verilmesi isteniyor.

Evin sahibi Alla Wagner, düzenlediği yarışmanın nedeni olarak sağlık sorunları nedeniyle evden ayrılmasını gerekçe gösterdi.

Wagner, yaklaşık 1.3 milyon dolarlık evini satmayı başaramayınca “bir mektup yaz ve bir ev kazan” yarışmasını düzenlemeye karar verdiğini söyledi. Calgary’nin 65 kilometre güneyinde bulunan ev 360 metrekare, 4 bin metrekarelik arazisi, bir göleti ve bir şarap mahzeni var.

Wagner katılımcılar arasında son 500’e kalanların halkın oyuyla belirleneceğini ve bu 500 kişi arasından kazananı da bağımsız bir jürinin seçeceğini söyledi.