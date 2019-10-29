Böylesi anca filmlerde olur… Fark etmeden adam kaçırdı!

Brezilya’nın Goiânia şehrinde akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. Güvenlik kameralarına yansıyan olayda bir motosiklet sürücü garajdan çıkarak yola doğru yöneldi. O sırada bir kadın ise garajın önünden geçiyordu.

Motor sürücüsü yolu kontrol ettikten sonra uzaktan kumandayla garaj kapısını kapatırken, talihsiz kadın kapının arkasında kalarak garajın içinde mahsur kaldı.

Motor sürücüsü yola çıkarak görüntüden kaybolurken, kadının garajın içinde kapıyı yumrukladığı görülüyor. Video sosyal medyada hızla yayılırken, yerel basına konuşan ve kadının kızı olduğunu öne süren Thaís Oliveira, annesinin yaklaşık bir saat sonra yoldan geçenler tarafından kurtarıldığını söyledi.