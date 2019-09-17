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Böylesi daha önce yapılmadı! Manş’ı dördüncü kez 54 saatte geçti

ABD’li Sarah Thomas, İngiltere ile Fransa’yı ayıran Manş Denizi’ni dört kez hiç durmadan geçen ilk kişi oldu. Meme kanseri tedavisini bir yıl önce tamamlayan Thomas, rekorunu hastalıktan kurtulanlara adadı.

10:43 -
Haberler Dünya
Böylesi daha önce yapılmadı! Manş’ı dördüncü kez 54 saatte geçti

Dünya rekoruna imza atan 37 yaşındaki maraton yüzücüsü Sarah Thomas, Fransa'da pazar sabahı erken saatlerde başladığı yolculuğunda tam 54 saat boyunca yüzerek bugün yerel saatle 06.30'da (TSİ 08.30) İngiltere’nin Dover limanına ulaştı.

Kasım 2017’de kanser teşhisi konulan Thomas, rekorunu kanserden kurtulan tüm kişilere adadığını söyledi.

Denemenin resmi gözlemcisi Kevin Murphy, “Bu bir zafer, dayanıklılığının sınırlarını test etti. Bu inanılmaz ve kesinlikle ilham verici. Sonunda hepimiz çok duygulandık” dedi.

Thomas 2007, 2012 ve 2016 yıllarında da Manş’ı yüzerek geçmişti.

Son güncelleme: 10:50 17.09.2019
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