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Brexit kaosu büyüyor… İşte anlaşmasız çıkışın maliyeti!

İngiltere'nin AB’den çıkışı bir bilmeceye dönerken, herkes 'anlaşmasız bir çıkış halinde neler olur? sorusuna odaklandı. Alman Bartelsmann Vakfı, bu durumla ilgili bir maliyet simülasyonu hazırlarken, anlaşmasız çıkışın, hem AB’ye hem de İngiltere’ye pahalıya patlayacağı hesaplandı.

Ali GÜLEN
17:14 -
Haberler Dünya
Brexit kaosu büyüyor… İşte anlaşmasız çıkışın maliyeti!

Hesaplamalara göre, anlaşmasız bir çıkış AB'ye yıllık 22 milyar euro'ya patlayacak. Bu 22 milyarlık zararın yıllık 10 milyar euro'su Almanya'nın olacak. Almanya'da her kişi yıllık 115 euro kaybecek.

Çıkış, anlaşmalı olursa bu zarar 5 milyar euro'ya inecek. Anlaşmalı ya da anlaşmasız çıkışta özellikle, Kuzey Ren Vestfalya Eyaleti'nin İngiltere ihracatı büyük darbe alacak. Bunu ikinci büyük dilim kayıpla Bavyera izleyecek. Ayrıca, orta ölçekli işletmeler de zarar görecek, bunların arasında özellikle Stuttgart, Hamburg ve Rheinland Pfalz yer alıyor.

SÜREÇ BELİRSİZLİĞİNİ KORUYOR

Anlaşmasız bir çıkış, Fransa ve İtalya'yı da ekonomik olarak sarsacak. Fransa'nın yıllık 8 milyar euro, İtalya'nın ise 4 milyar euro kaybedeceği hesaplanıyor.

Anlaşmasız çıkış en çok da İngiltere'yi olumsuz etkileyecek. İngiltere'de yıllık gelirler toplamının 57 milyar euro azalacağı, bunun da kişi başı yıllık 875 euro daha az kazanç anlamına geldiği belirlendi.

Şimdilik kimse sürecin nasıl sonuçlanacağını bilmese de, AB'den çıkışın tüm taraflara maddi olarak hayli kayıp getireceği kesin.

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