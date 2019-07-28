Brezilya lideri oğlunu büyükelçi yapıyor

Güney Amerika ülkesi Brezilya’nın aşırı sağcı devlet başkanı Jair Bolsonaro, oğlu Eduardo Bolsonaro'yu ülkesinin Washington Büyükelçiliği görevi için aday gösterdi. Söz konusu bilgiyi Brezilya Dışişleri Bakanı Ernesto Araujo, Rio de Janeiro'da katıldığı BRICS Dışişleri Bakanları toplantısında aktardı. Araujo, ABD'ye oğul Bolsonaro için akreditasyon başvurusunda bulunduklarını söyledi.

Dışişleri Bakanı, başvurularının olumlu sonuçlanacağından emin olduklarını dile getirdi. Karara tepki veren muhalefet, Bolsonaro'ya adam kayırma suçlaması yöneltti. Brezilya Yüksek Mahkemesi üyesi Marco Aurelio Mello da, anayasanın adam kayırmayı yasaklamasını gerekçe göstererek, kararın anayasaya aykırı olduğunu ifade etti.

Babasının lideri olduğu Sosyal Liberal Parti'nin (PSL) üyesi ve milletvekili olan Eduardo Bolsonaro, aynı zamanda parlamentonun alt kanadının dış ilişkilerden sorumlu komisyonunun da başkanı. Bolsonaro Şubat ayında, ABD Başkanı Donald Trump'ın eski baş stratejisti Steve Bannon tarafından, Brüksel merkezli sağ popülist “Hareket” (The Movement) grubunun Güney Amerika liderliğine atanmıştı. 35 yaşını birkaç hafta önce dolduran Bolsonaro, ülkenin büyükelçisi olmak için hukuki bir gereklilik olan yaş koşulunu da sağlamış oldu.

Jair Bolsonaro, iki hafta önce, beş çocuğunun ortancası olan Eduardo Bolsonaro'yu Washington görevi için düşündüğünü söylemişti. Bolsonaro, oğlunun İngilizce bildiğini ve Trump'ın çocuklarıyla arkadaş olduğunu söylemişti. Kendisine “Tropik Trump” ve “Brezilya'nın Trump'ı” sıfatları yakıştırılan Jair Bolsonaro, 1 Ocak 2019 tarihinden bu yana ülkenin devlet başkanı.

