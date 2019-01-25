Brezilya’da baraj çöktü: Ölenler var

Brezilya'nın güneydoğusundaki Minas Gerais eyaletinde bir baraj çöktü. Yerel basında yer alan haberlerde olay sonucu çok fazla kişinin hayatını kaybetmiş olabileceği belirtildi.

Baraj yakınlarındaki Brumadinho kasabasının sular altında kalmasından korkulduğu belirtildi.

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Barajın çöktüğü Minas Gerais'in itfaiye sözcüsü ise, “Aldığımız ilk bilgilere göre, birkaç kurbanın olduğunu söyleyebilirim” dedi.

Barajın çökmesine ise bir madencilik şirketi tarafından bölgede yürütülen çalışmanın yol açtığı iddia edildi. İHA