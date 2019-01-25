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Brezilya’da baraj çöktü: Ölenler var

Brezilya'da bir barajın çöktüğü ve olayda hayatını kaybedenlerin olduğu belirtildi.

23:03 -
Haberler Dünya

Brezilya'nın güneydoğusundaki Minas Gerais eyaletinde bir baraj çöktü. Yerel basında yer alan haberlerde olay sonucu çok fazla kişinin hayatını kaybetmiş olabileceği belirtildi.

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Baraj yakınlarındaki Brumadinho kasabasının sular altında kalmasından korkulduğu belirtildi.

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Barajın çöktüğü Minas Gerais'in itfaiye sözcüsü ise, “Aldığımız ilk bilgilere göre, birkaç kurbanın olduğunu söyleyebilirim” dedi.

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Barajın çökmesine ise bir madencilik şirketi tarafından bölgede yürütülen çalışmanın yol açtığı iddia edildi.  İHA

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Son güncelleme: android-time 00:44 26.01.2019
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