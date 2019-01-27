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Brezilya’da baraj yıkıldı: En az 40 ölü yüzlerce insan kayıp

Brezilya'nın güneybatısında bir maden atık barajının cuma günü çökmesinin ardından ölü sayısı 40'a çıktı. Yetkililer 200 ile 300 kişinin kayıp olduğunu ve arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği açıklandı.

10:35 -
Haberler Dünya
Brezilya’da baraj yıkıldı: En az 40 ölü yüzlerce insan kayıp

Brezilya’da Minas Gerais’e bağlı Mariana’da 2015’te Vale SA ve Avustralyalı BHP Billiton şirketinin işlettiği bir madenin atık barajının çökmesi sonrasında bölge kabusu yaşıyor… Cuma günü yaşanan olay sonrasında ölü sayısı 40’a çıkarken binlerce kişi evini terk etmek zorunda kalırken, en az 300 kişinin de kaybolduğu belirtildi.

Minas Gerais itfaiye teşkilatından yapılan açıklamada, bir demir cevheri madeninin atık barajının dün çökmesinin ardından 40 kişinin cansız bedenine ulaşıldığı, yaklaşık 200 ila 300 kişinin ise hala kayıp olduğu belirtildi. Açıklamada, bölgede arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü ve ölü sayısının artmasından endişe edildiği kaydedildi.

Yetkililer, barajın yıkılmasından sonra umutların tükendiğini duyurdu.

Yetkililer, barajın yıkılmasından sonra umutların tükendiğini duyurdu.

Barajın, birçok işçinin öğle yemeği yediği esnada çöktüğü ve kurtarma ekiplerinin, barajın çökmesiyle oluşan yoğun çamur akıntısına gömülen yemekhaneye henüz ulaşamadığı bilgisi paylaşıldı. Barajın çökmesinin ardından ölü sayısı en son 34 olarak açıklanmıştı. Barajın çökme nedeni henüz bilinmiyor.

Brezilyalı madencilik şirketi Vale SA’dan yapılan açıklamada, cevher artığının Brumadinho kentine bağlı Vila Ferteco yerleşimine ulaştığı, kentin bazı semtlerinde yaşayanların tahliye edildiği, itfaiye ekiplerinin havadan ve karadan kurtarma çalışması yürüttüğü ifade edilmişti. Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro, olaydan duyduğu üzüntüyü dile
getirmiş ve 3 bakanı bölgeye göndereceğini duyurmuştu.

Barajın yıkılmasıyla birlikte yüzlerce ev de su ve çamurun altında kaldı.

Barajın yıkılmasıyla birlikte yüzlerce ev de su ve çamurun altında kaldı.

250 KAYIP ŞİRKET ÇALIŞANI

Bugün yapılan açıklamada ise gece saatlerinde arama kurtarma çalışmalarının gece saatlerinde durdurulduğu belirtildi. Kaybolanların çamur altında olduğu tahmin edilirken kaybolan 250 kişinin Vale şirketinde çalışanlar olduğu açıklandı. Yetkililer arama kurtarma çalışmalarının sabah saatlerinde devam edeceği belirtildi.

Reuters’a konuşan görgü tanıkları birçok evin çamur seli altında kaldığını ve çok sayıda otobüs ve trenin sel sularına kapıldığını açıkladı. Minas Gerais Valisi Romeu Zema, “Maalesef bu andan sonra hayatta kalanları bulma şansımız çok düşük. Şu an bedenleri bulma olasılığımız daha yüksek” dedi. Zema, yıllardır kullanılmayan barajın çökmesinin sebebine dair bir açıklama yapmadı. Vale’nin CEO’su Fabio Schvartsman, “Toplumdan özür dilerim, sizden özür dilerim, yaşananlardan dolayı bütün dünyadan özür dilerim. Kimin sorumlu olduğunu bilmiyorum ama üzerimize düşeni yapacağınızdan emin olabilirsiniz” dedi.

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Son güncelleme: android-time 11:15 27.01.2019
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