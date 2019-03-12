Brezilya’da şiddetli yağışlar can alıyor: 12 ölü

Brezilya’da etkili olan şiddetli yağışlar nedeniyle Sao Paulo kentinde ve çevresinde yaşamını yitirenlerin sayısı 12’ye çıktı.

Sao Paulo Acil Durum Merkezi’nden yapılan açıklamada, Sao Paulo ve çevresinde en az 12 kişinin hayatını kaybettiği, 6 kişinin yaralandığı belirtildi.

Bölgede aşırı yağışların yol açtığı seller nedeniyle çok sayıda yolda ulaşım sağlanamadığı ifade edildi.

Vali Joao Doria, vatandaşlardan zorunlu olmadıkça evlerinden çıkmamalarını istedi.

Bölgede pazar gününden beri etkili olan aşırı yağışların sürmesi bekleniyor.