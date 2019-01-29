Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Brezilya’daki maden faciasında ölü sayısı 65’e yükseldi

Brezilya'da maden atık barajının çökmesi sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 65'e yükseldi.

10:22 -
Haberler Dünya
Brezilya’daki maden faciasında ölü sayısı 65’e yükseldi

Brezilya basınında yer alan haberlere göre, yetkililer, ülkenin güneybatısındaki Minas Gerais eyaletine bağlı Brumadinho kentindeki atık barajının geçen cuma günü çökmesi nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısının 65’e yükseldiğini açıkladı.

Hayatını kaybedenlerden 35’inin kimliği doğrulanırken kayıp 279 kişinin arandığı belirtildi.

Arama kurtarma çalışmalarının barajın, işçilerin öğle yemeğinde olduğu sırada çökmesi nedeniyle çamura gömülen yemekhane civarında yoğunlaştığı bildirildi.

Maden atık barajının çökmesi nedeniyle Brumadinho kentinde yaklaşık 3 bin kişi tahliye edilmişti.

Madencilik şirketi Vale SA, kazada hayatını kaybedenlerin ailelerine 100 bin real (26 bin 400 dolar) verileceğini açıklamıştı.

Tüm son dakika haberleri için tıklayın.
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more