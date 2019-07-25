Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
search-icon-white
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Brezilya’daki sel ve toprak kaymasında ölenlerin sayısı artıyor

Brezilya'nın kuzeydoğusunda şiddetli yağışların yol açtığı sel ve toprak kaymasında 11 kişi hayatını kaybetti.

Sozcu.com.tr
09:15 -
Haberler Dünya
Brezilya’daki sel ve toprak kaymasında ölenlerin sayısı artıyor

İtfaiye yetkilileri, Pernambuco eyaletinin Recife, Olinda ve Abreu ve Lima kentlerindeki etkili yağışların yol açtığı sel ve toprak kaymasında yaşamını yitirenlerin sayısının 11’e yükseldiğini, en az 7 kişinin de yaralandığını bildirdi.

Anadolu Ajansı’nın haberine göre; yetkililer, kaybolan 6 kişiden halen haber alınamadığını aktardı.

Sellerin etkili olduğu bölgelerde bazı resmi kurumlarla okullar tatil edildi.

Recife kentinde, geçen ay şiddetli yağışların yol açtığı sel ve heyelanlarda 9 kişi hayatını kaybetmişti.

Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more