Bu aksesuar her evde var: Hemen gidip bakın çünkü bu vazo 1.3 milyon TL’ye satıldı

Evlerde en çok bulunan aksesuarların başında vazolar geliyor… Birçok evde içine şeker, bilye ya da çiçek konularak ev dekorasyonunu güzelleştiren vazolar sıklıkla gözardı edilen aksesuarlardan biri oluyor. Fakat İngiltere’de yaşanan bir olay, “Herkes evindeki vazoyu incelesin, belki milyon TL değerinde olabilir” dedirtti.

İngiltere’nin güneybatı bölgesinde dün gece bir müzayede evi tarafından düzenlenen açık artırmada “sıradan” bir vazo rekor fiyata alıcı buldu. Evindeki fazla ve kullanılmayan eşyalardan kurtulmak için Aldridges of Bath isimli müzayede evine giden bir aile az kalsın yok pahasına verecekleri vazonun tarihi bir değerini olduğunu öğrendi. Porselen konusunda dünyanın önde gelen ülkelerinden biri olan Çin’de 1722-1735 yılları arasında yapıldığı tahmin edilen vazonun en az 50.000 pounddan yani yaklaşık 338.000 TL’den satılabileceği açıklandı.

Bu haberi alınca havalara uçan vazonun sahibi dün hayatının belki de en mutlu gününü yaşadı. Zira Çin İmparatoru Yongzheng döneminde yapılan vazo yoğun bir müzakere sonucunda tam 220.000 İngiliz pounduna yani yaklaşık 1.3 milyon TL’ye alıcı buldu. Vazonun yıllardır evde atıl bir şekilde bulunduğunu söyleyen satıcı İngiliz basınına konuştu. Müzayede evi yetkilisi Ivan Street, “Yaşlı bir hanım beni aradı ve satmak istediği şeyler olduğunu söyleyerek eve çağırdı. Evdeki fazlalıklardan kurtulmak istediğini söyleyen kadının eşyalarına bakarken bu vazoyu gördüm. Yıllardır onda olduğunu ve bu vazoyu çok beğendiğini söyledi. İlk bakışta sıradan bir vazo gibi gelmişti fakat detaylıca inceleyince bunun tarihi bir değeri olduğunu anladım” ifadesini kullandı.