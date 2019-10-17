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‘Bu bir kışkırtma!’ Gerçek mermilerle tatbikat yaptılar, hava sahasını ihlal ettiler

Doğu Akdeniz'de doğalgaz geriliminin yaşandığı bir dönemde Yunanistan'a ait 3 savaş uçağı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) hava sahasını ihlal edince kriz çıktı. Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, "Bu ortamı geren bir durum, kışkırtma" dedi. Olay sonrasında Ada'daki Birleşmiş Milletler'e ait askeri helikopterler de uçuş yaptı.

22:58 -
Haberler Dünya
‘Bu bir kışkırtma!’ Gerçek mermilerle tatbikat yaptılar, hava sahasını ihlal ettiler

Bu sabah Girit’ten kalkan 3 Yunan savaş uçağı Güney Kıbrıs’ın üzerinden uçuş yaptıktan sonra Kuzey Kıbrıs’a yöneldi. Uçaklar, Rum sınırında bulunan Akıncılar Köyü’ne yakın bir yerden uçarak, KKTC hava sahasını ihlal etti. Uçaklar, ardından Girit’e geri döndü. Savaş uçakları ses sınırını da zorlayan bir hızla geçiş yapınca, geçiş ülkenin önemli bir bölümünde duyuldu.

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RUMLARI UYARDI

KKTC Sivil Havacılık Dairesi, uçuşu ilgili birimlere rapor etti. KKTC hükümeti ve askeri yetkililer de olay üzerine harekete geçti. Konuyla ilgili Genelkurmay Başkanlığı’na bilgi verildi. Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Özersay, Birleşmiş Milletler aracılığıyla Rumları uyardı. Olayla ilgili açıklama yapan Özersay, Doğu Akdeniz’deki gergin ortama işaret ederek, “Yunanistan’ın böyle bir dönemde kışkırtıcı hareketlerde bulunması doğru değil. Bu ortamın daha da gerilmesine neden olur” diye konuştu. Özersay, konuyla ilgili gerekli girişimlerin de yapıldığını açıkladı. Yunanistan’a ait savaş uçakları Rumların milli günü olan 1 Ekim kutlamalarında uçuşunu iptal etmişti. Rum basını, F-16’ların uçuşunun ‘Türkiye korkusu’ nedeniyle iptal edildiğini manşete taşımıştı.

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“GERÇEK MERMİ KULLANILDI”

Öte yandan Yunanistan’a ait 2 F-16 savaş uçağı 19 yıl sonra Rum tarafında tatbikata katıldı. Rumlarla ortak yapılan askeri tatbikatta gerçek mermiler kullanıldı. Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Panagiotopoulos, F-16’ların katıldığı tatbikatın görüntüsünü yayınlayarak, “Yunan F-16’lar bugün Kıbrıs’ta uçtu. Söylediğim gibi geçit törenlerinde değil, tatbikatlarda Yunan savaş uçağı istiyoruz” dedi.

Rum Savunma Bakanı Savvas Angelidis, “Profasyonellik beni gururlandırdı. F-16’ların ortaya çıkışı Yunanistan ile mükemmel ve kesintisiz işbirliğini sergiliyor” ifadelerini kullandı. Rum medyası, tatbikatın Doğu Akdeniz’de yaşanan gerilim döneminde yapıldığına dikkat çekti. DHA

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