Bu görüntünün eşi benzeri yok! ‘Motosiklet Şelalesi’

Tayvan’ın başkenti Taipei’de motosiklet hayatın olmazsa olmaz bir parçası. Şehirde yaşayanların büyük bölümü otomobil yerine toplu taşıma ya da motosiklet kullanıyor.

Motosikletin bu kadar yaygın kullanılması da ilginç görüntüler oluşturuyor.

Şehrin en işlek bölgelerinden birinde bulunan Taipei Köprüsü, sabah saatlerinde eşi benzeri bulunmaz bir manzaraya ev sahipliği yapıyor.

İşlerine gitmek isteyen binlerce kişi motosikletleri üzerinde kalabalığa karışırken, o anları görüntülemek isteyen turistler ve profesyonel fotoğrafçılar da bölgeye akın ediyor.

Köprü bu popülaritesi nedeniyle ‘Motosiklet Şelalesi’ adıyla anılıyor.