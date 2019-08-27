Bu kadarı da olmaz: Balkonda yoga şovu yaparken 24 metreden düştü

Sosyal medyanın yaygınlaşmasıyla birlikte fiziğine güvenenler farklı pozlar yaparak beğeni toplama yarışına artırdı… Bunun son örneği Meksika’da yaşandı… Meksika’da yaşayan 23 yaşındaki üniversite öğrencisi Alexa Terrazas arkadaşlarına şov yapmak ve Instagram üzerinden fenomen olmak için çok çılgınca bir poz vermek istedi.

Altıncı kattaki evinin pervazına çıkan ve bacaklarıyla tutunarak balkondan sarkan kadın arkadaşlarına poz verdi. Fakat genç kadının dengesinin bozulmasının ardından korkunç bir olay yaşandı. Genç kadın neredeyse 25 metrelik bir yükseklikten yere çakıldı. Olay yerine gelen ilk yardım ekipleri genç kadını ambulansla hastaneye götürdü.

11 saat süren ameliyat sonrasında taburcu olan genç kadının bacaklarının kırıldığı, kolları, kalçası ve başında da çatlak olduğu açıklandı. Doktorlar genç kadının en az 3 yıl boyunca rahat ir şekilde yürüyemeyeceğini duyurdu.