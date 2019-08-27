Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
search-icon-white
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Bu kadarı da olmaz: Balkonda yoga şovu yaparken 24 metreden düştü

Meksika'da yaşayan 23 yaşındaki bir kadın altıncı kattaki evinin balkonunda yoga hareketi yapma isteği bir faciaya sebep oldu. Balkonun pervazına ayaklarıyla tutunan ve balkonun dış tarafından sarkan kadın dengesini kaybedince 24 metreden aşağı düştü.

Sozcu.com.tr
15:27 -
Haberler Dünya
Bu kadarı da olmaz: Balkonda yoga şovu yaparken 24 metreden düştü

Sosyal medyanın yaygınlaşmasıyla birlikte fiziğine güvenenler farklı pozlar yaparak beğeni toplama yarışına artırdı… Bunun son örneği Meksika’da yaşandı… Meksika’da yaşayan 23 yaşındaki üniversite öğrencisi Alexa Terrazas arkadaşlarına şov yapmak ve Instagram üzerinden fenomen olmak için çok çılgınca bir poz vermek istedi.

Altıncı kattaki evinin pervazına çıkan ve bacaklarıyla tutunarak balkondan sarkan kadın arkadaşlarına poz verdi. Fakat genç kadının dengesinin bozulmasının ardından korkunç bir olay yaşandı. Genç kadın neredeyse 25 metrelik bir yükseklikten yere çakıldı. Olay yerine gelen ilk yardım ekipleri genç kadını ambulansla hastaneye götürdü.

Genç kadının sağlık durumunun kritik olduğunu açıklayan Meksikalı yetkililer, “Sakın bunu denemeyin” açıklamasını yaptı.

11 saat süren ameliyat sonrasında taburcu olan genç kadının bacaklarının kırıldığı, kolları, kalçası ve başında da çatlak olduğu açıklandı. Doktorlar genç kadının en az 3 yıl boyunca rahat ir şekilde yürüyemeyeceğini duyurdu.

Son güncelleme: android-time 15:55 27.08.2019
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more