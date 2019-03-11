Bu kadarı da olmaz… Jaguarla selfie çekmek için çiti atladı, parçalara ayrıldı

Selfie tutkusu, bir kadının ölümüne sebep oluyordu… ABD’nin Arizona kentindeki Phoenix yakınlarında bulunan Wildlife World Zoo isimli hayvanat bahçesinde bir kadın özel bölmede yer alan siyah jaguarı yakından görmek ve selfie çekmek için çiti atladı.

Fakat uzaktan uysal görünen hayvanın doğal ortamında tam bir yırtıcı olduğunu hesaba katmayan kadın bir anda saldırıya uğradı. İsmi açıklanmayan kadının feryat ve yardım çığlıkları sonrasında diğer ziyaretçiler ve çalışanlar devreye girdi. Görevliler genç kadını güçlükle çitlerin arkasına alırken, genç kadının vücudunda ciddi kesikler olduğu görüldü.

Bazı bölgelerinde dokuların ve yağların dışarı çıktığı görülürken, genç kadın hastaneye kaldırıldı. Hayvanat bahçesi yönetimi konuyla ilgili bir açıklama yaptı. Yönetim, “Bugün kapanmadan kısa bir süre önce bir olay yaşandı. Görgü tanıklarının ifadesine göre bir ziyaretçi, dişi jaguarlarımızdan birinin fotoğrafını daha yakından çekmek için çitleri atladı. Daha sonra yaralandı. Sağlık ekipleri müdahale etti. Olayla ilgili soruşturma başlattık” dedi.