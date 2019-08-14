Bu kadarına da pes… 3 yılda 17 kez araba çarptı!

Olay, İngiltere'nin Devon County bölgesinde meydana geldi. Çarpma esnasında evde sadece ailenin kızı bulunurken, aracın, ebeveynlerinin yatak odasına girdiği bildirildi.

Ailesinin evde şans eseri bulunmadığını söyleyen Kathryn Munns, “Evde olsalardı muhtemelen öleceklerdi. Ben o sırada uyuyordum. Çarpma anında çıkan sesi tarif etmem mümkün değil. Korkunçtu” dedi. Kaza sonucunda 36 yaşındaki araç sürücüsü gözaltına alınırken, yapılan muayenede sürücünün alkollü olduğu tespit edildi.

KAMPANYA BAŞLATTI

Sadece 9 ay önce meydana gelen başka bir kazada bir otomobil yine virajı alamamış, ailenin bahçelerinde park halinde bulunan 3 araca çarpmıştı. Yerel yönetime yolun değiştirilmesi için defalarca şikâyette bulunduklarını söyleyen Kathryn Munns, acilen bir şeyler yapılması gerektiğini dile getirdi. Kathryn, yolun değiştirilmesi için online imza kampanyası başlattı.