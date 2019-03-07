Bu kadarına da pes: BM’de FETÖ’cüler iftira ve tehdit dolu panel yaptı

BM İnsan Hakları Konseyi’nin 40. oturumunun devam ettiği BM Cenevre Ofisi’nde, terör örgütü üyeleri tarafından Türkiye aleyhine yalan, iftira ve tehditlere sahne olan panel yapıldı. Türkiye’nin tüm girişimlerine rağmen, Cenevre’deki BM yerleşkesinde, İnsan Hakları Konseyinin yanı başında gerçekleştirilen panel, terör örgütleri arasındaki dayanışmayı bir kez daha gözler önüne serdi.

Moderatörlüğünü PKK sempatizanı Eric Sottas’ın yaptığı panelin organizatörlüğünü ise “Kadın Sünnetine Karşı Küresel İttifak” (Global Alliance Against Female Genital Mutilation) adlı sözde sivil toplum kuruluşu (STK) yaptı. BM Ekonomik ve Sosyal Konseyinden (EKOSOK) statü alan sözde STK’nın FETÖ’ye propaganda imkanı tanıması Türkiye’nin büyük tepkisine neden oldu.

BM Özel Raportörü panele katılmaktan vazgeçti

Türkiye’nin Birleşmiş Milletler (BM) Cenevre Ofisi Nezdindeki Daimi Temsilciliği’nin günlerdir yaptığı tüm girişimlere rağmen, kadın sünneti konusunda faaliyet gösteren örgüt BM’deki yasal boşluklardan faydalandı. Temsilciliğin, BM Cenevre Ofisi Genel Direktörü Michael Moller ve BM İnsan Hakları Konseyi Yüksek Komiseri Michelle Bachelet’e yazılı ve sözlü girişimlerine rağmen gerçekleştirilen panelde, katılımcılar arasında adına yer verilen BM İnsan Hakları ve Terörle Mücadele Özel Raportörü Fionnuala D. Ni Aolain, panele bir gün kala katılmaktan vazgeçti.

Aolain, yaptığı açıklamada “çıkar çatışması” nedeniyle panele katılmayacağını açıklamıştı. Aolain’nin panele katılmayacağını bildirmesinin ardından panikleyen Türkiye düşmanı organizatörler, BM Cenevre Ofisine Akredite Basın Mensupları Birliğini (ACANU) de panele alet etti.

Organizatörler, ACANU’ya gönderdikleri mektupta, Türkiye Daimi Temsilciliğini hedef alarak, gazetecileri paneli takip etmeye davet etti. Tüm çabalara rağmen, panele sadece iki gazetecinin katılması ise organizatörlere adeta bir tokat oldu.