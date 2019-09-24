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Bu nasıl baba? 5 yaşındaki kızıyla trenin önüne atladı…

ABD'de depresyona giren bir baba, 5 yaşındaki kızıyla beraber trenin önüne atladı. Olayda baba hayatını kaybederken, küçük kız şans eseri küçük sıyrıklarla kurtuldu.

Sozcu.com.tr
13:31 -
Haberler Dünya
Bu nasıl baba? 5 yaşındaki kızıyla trenin önüne atladı…

ABD’nin New York kentinde akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. Kingsbridge tren istasyonuna gelen Fernando Balbuena-Flores adlı baba, 5 yaşındaki kızıyla beraber trenin önüne atladı.

Çevredekilerin korku dolu çığlıklarının ardından istasyona gelen tren durduruldu. Sağlık ekipleri ve çevredekiler baba-kıza ulaşmaya çalışırken, adamın hayatını kaybettiği belirlendi.

5 yaşındaki adı açıklanmayan kız, olaydan mucize eseri küçük sıyrıklarla kurtulurken, hemen hastaneye kaldırıldı.

5 yaşındaki kız ve babası.

ABD basınına yansıyan haberlerde, babanın depresyonda olduğu ve intiharı seçtiği ihtimali üzerinde durulduğu belirtildi.

Son güncelleme: 13:34 24.09.2019
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