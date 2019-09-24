Bu nasıl baba? 5 yaşındaki kızıyla trenin önüne atladı…

ABD’nin New York kentinde akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. Kingsbridge tren istasyonuna gelen Fernando Balbuena-Flores adlı baba, 5 yaşındaki kızıyla beraber trenin önüne atladı.
Çevredekilerin korku dolu çığlıklarının ardından istasyona gelen tren durduruldu. Sağlık ekipleri ve çevredekiler baba-kıza ulaşmaya çalışırken, adamın hayatını kaybettiği belirlendi.
5 yaşındaki adı açıklanmayan kız, olaydan mucize eseri küçük sıyrıklarla kurtulurken, hemen hastaneye kaldırıldı.
ABD basınına yansıyan haberlerde, babanın depresyonda olduğu ve intiharı seçtiği ihtimali üzerinde durulduğu belirtildi.