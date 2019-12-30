Bulgaristan’da 4.7 büyüklüğünde deprem!

Avrupa-Akdeniz Sismoloji Merkezi, başkent Sofya'ya 64 kilometre mesafedeki Somokov kentinde yerel saatle 20.01'da Richter ölçeğine göre 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.
10 kilometre derinlikte meydana gelen depremde ilk bilgilere göre hasar meydana gelmedi.
Sarsıntı ile birlikte büyük panik yaşayan bölge halkının sokaklara çıktığı bildirildi.
“DEPREM ÇOK GÜÇLÜ HİSSEDİLDİ”
Somokov Belediye Başkanı Vladimir Georgiev, şunları söyledi:
* İnsanlar çok korktu.
* Özellikle yüksek katlarda oturanlar çok sallandı.
* Deprem çok güçlü hissedildi.
* Uğultu da vatandaşları iyice korkuttu. DHA