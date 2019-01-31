Bunu da gördük… Türk bayrağına soruşturma başlatıldı

ABD’nin en popüler kentlerinden Los Angeles’ta Türk bayrağı gündem oldu… Bunun sebebi de bölgedeki Ermeni okullarına Türk bayrağı asılmış olmasıydı. Bayrak asılan eğitim ve öğretim kurumlarının Encino’daki Ferrahyan Ermeni Okulu ile Canoga Park’taki AGBU Manukyan-Demirciyan Okulu olduğu belirtildi.

Polis güvenlik kamerası kayıtlarını izliyor. Güvenlik güçleri okulların çevresinde devriye geziyor. Amerikan Los Angeles Times gazetesinin haberine göre, Türk bayrakları Salı sabahı siyah kıyafet giymiş maskeli bir kişi tarafından asıldı. Los Angeles Times’a konuşan polis kaynakları, Encino’daki olayın “nefret suçu” kapsamında soruşturulduğunu açıkladı.

ŞEHİR KONSEYİNDEN SKANDAL BENZETME

Canoga Park’taki olayda da, “nefret” unsuru olup olmadığı araştırılıyor. Los Angeles Şehir Konseyi’nden Paul Koretz ise skandal bir benzetme yaptı. Koretz, Türk bayrağının Nazilerin sembolü olan gamalı haca benzediğini iddia ederek adeta destek toplamaya çalıştı. Koretz, “Bu, Yahudi okullarına Nazilerin sembolü olan gamalı haçların çizilmesiyle aynı şey. Çok rezilce bir şey ve şehir olarak buna karşı duracağız” dedi.

Los Angeles Belediye Başkanı Eric Garcetti de Twitter’dan yaptığı açıklamada, “Her çocuğun korkmadan okula gitme hakkı var. Ermeni-Amerikan topluluğunun bu tehditkar davranışın arkasında kimin olduğunu bilmesi gerek, Los Angeles polisinin bunu kimin yaptığını bulana kadar çalışmaya devam edeceğini biliyorum” dedi.

Bayrakların öğrenciler okula gelmeden kaldırıldığı belirtildi. Los Angeles Times gazetesine göre okulların bulunduğu bölgelerde yaşayan Ermeniler, bayrakların “kendilerine gözdağı verilmesi amacıyla” asıldığını düşünüyor.