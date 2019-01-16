Burger King fırsatı kaçırmadı, Trump’ı böyle trolledi

ABD'de Federal hükümetin kapanmasından dolayı Beyaz Saray'da konuklarına fast food ısmarlamak zorunda kalan Trump, bunu duyurduğu tweetinde hamburger yerine 'hamberder' yazınca, Burger King'in ince alay oklarının hedefi oldu.

ABD Başkanı Donald Trump ile Kongre arasındaki Meksika Duvarı anlaşmazlığı yüzünden bütçe çıkamadığı için federal hükümet kapanırken, bu dönem hamburger ya da daha doğrusu ‘hamberder’ ile birlikte anılacak.

Federal hükümet kapandığından Beyaz Saray’daki aşçılarla garsonlar da mecburi ücretsiz izne çıkarken, Ulusal Üniversitelerarası Futbol Şampiyonası’nın birincisi Clemson Tigers takımını kabul eden Trump oyunculara McDonalds’, Wendy’s, Burger King ve Domino’s Pizza menüleri ikram etmek zorunda kaldı.

Sputnik’in derlediği habere göre; Trmup’ı Tİ’ye alan ok sayıda tweet atıldı.

BURGER KING: BUGÜN SADECE HAMBURGER VEREBİLİYORUZ

Burger King de bu fırsatı kaçırmadı, şu mesajı yayınladı: “Dün çok büyük bir sipariş aldığımızdan elimizde hiç hamberder kalmamıştır. Bugün sadece hamburger servis ediyoruz.”

‘ADI BERDER KING OLSUN’

Beyaz Saray’ın sipariş verdiği diğer fast food devleri McDonald’s, Wendy’s ve Domino’s Pizza’dan ses seda çıkmasa da ABD Başkanı’yla dalga geçenler Burger King’le sınırlı kalmadı. Hatta bazı kullanıcılar Burger King’in adını ‘Berder King’ olarak değiştirmesini önerdi.