Büyük skandal! Kamu binasının çatısında seks yaptılar

Amerikan medyasının ele geçirdiği iç soruşturma raporuna göre; Genel Hizmetler İdaresi’nin eski yöneticilerinden Brennan Hart, Temmuz 2017’de Beyaz Saray çalışanı bir kadını Washington’daki ofisine getirdi ve burada birlikte votka içtiler.

Müfettişlere verdiği ifadede Hart, raporda adı gizlenen Beyaz Saray çalışanı ile kurumun odalarının bulunduğu alanda sevişmeye başladıklarını ve cinsel münasebetlerinin Merkez Ofis’in çatısında oral seksle son bulduğunu itiraf etti.

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Bilgi Edinme Yasası çerçevesinde ulaşılan Mart 2018 tarihli raporda, Beyaz Saray çalışanı kadının ismi gizlenirken, söz konusu kadının Genel Hizmetler İdaresi müfettişlerine ifade vermeyi reddettiği öğrenildi.

Olayın ortaya çıkması üzerine federal hükümetteki görevinden ayrılan Hart’ın şimdilerde bir danışmanlık ve halkla ilişkiler şirketinde çalıştığı ve konuya ilişkin yorum yapmaktan kaçındığı belirtildi.