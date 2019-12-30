Büyük yankı uyandıran toplu tecavüz davasında bomba gelişme

19 yaşındaki kadın, temmuz ayında Aya Napa kasabasındaki bir otelde 12 İsrailli gencin tecavüzüne uğradığı yolundaki iddiasını geri çekince gözaltına alınmıştı.

Davacı kadın, yalan beyanda bulunduğu yolunda itirafta bulunması için Rum polisi tarafından zorlandığını öne sürdü. Güney Kıbrıs polisi ise kadının iddiasını reddetti.

Paralimmi mahkemesi, İngiliz kadını “umumi zarara neden olmak”tan suçlu buldu. Famagusta Bölge Mahkemesi yargıcı, ceza duruşmasını 7 Ocak’a erteledi.

Tecavüze uğradığını iddia eden ve sonradan ifadesini geri çeken kadının bir yıl hapis cezası alabileceği belirtiliyor.

Kadının iddiası üzerine yaşları 16 ila 18 arasında değişen İsrailli gençler gözaltına alınmış ve 10 gün tutuklu kaldıktan sonra hiçbir suçlama olmaksızın serbest bırakılmışlardı.