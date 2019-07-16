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Büyüleyici gök olayı: Parçalı Ay tutulması

Türkiye'nin her yerinden gözlemlenebilen 'Parçalı Ay Tutulması' saat 21.43'den itibaren gerçekleşmeye başladı. 5 saat 34 dakika sürmesi beklenen tutulma sırasında Ay'ın yüzde 65'inin dünyanın gölgesinde kalması bekleniyor.

22:42 -
Haberler Dünya
Büyüleyici gök olayı: Parçalı Ay tutulması

Hava muhalefeti olmayan bölgelerde Türkiye’nin her yerinden izlenebilecek parçalı ay tutulması, 21.43’den itibaren yarı-gölge konisine girilmesiyle başladı. 23.01’de tam bölge konisine giren ay 00.31’de tutulmanın ortasında olacak. Tutulma ortasında Ay’ın yaklaşık yüzde 65’i dünyanın gölgesinde kalacak. Saat 01.59’dan itibaren tam gölgeden çıkacak olan ay, 03.18’de de yarı-gölge konisinden çıkacak ve tutulma sona erecek.

İHA

GECE DOLUNAY BÜYÜSÜ

Parçalı Ay tutulması merakla beklenirken gece saatlerinde İstanbul semalarındaki dolunay vardı. Kameralara yansıyan dolunay izleyenleri büyüledi.

 

Son güncelleme: android-time 23:02 16.07.2019
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