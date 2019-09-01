Çağrılara dayanamadı: Danimarka’da parti başkanı istifa etti

Geçen haziranda yapılan parlamento seçimlerinde, hükümeti sol partilere karşı kaybeden Liberal Parti Venstre’nın lideri Rasmussen, parti içi muhalefetin baskısı üzerine istifa etmek zorunda kaldı. Seçimde yaşanan yenilginin ardından parti başkanlığından ayrılması beklenen ancak Danimarka’daki geleneklerin aksine parti başkanlığına devam etmekte ısrar eden Rasmussen, son günlerde tabandan gelen “istifa” çağrısına ilk günlerde direndi.

Parti başkanlığını Anders Fogh Rasmussen’den 2009 yılında devralan Rasmussen, başbakanlıktan önce İçişleri ve Sağlık Bakanı ve Maliye Bakanı olarak görev yapmıştı. 55 yaşındaki Rasmussen 2009-2011 ve 2015-2019 yılları arasında başbakanlık koltuğuna oturmuştu.

Rasmussen, gelecek parti kongresinde liderlik tartışmasının gündeme getirileceğinin açıklanması üzerine ise başkanlığı bıraktı. Eski Başbakan Rasmussen, sosyal medyadan duyurduğu istifa kararı sonrası yaptığı paylaşımda, ailesiyle çekilen bir fotoğrafına, “Bazı şeyler diğerlerinden daha önemli” yorumu yaptı. Rasmussen ile Genel Başkan Yardımcısı Kristian Jensen de istifa ederken, partinin yeni başkanı bu ay yapılacak olağanüstü genel kuruldaki seçimle belirlenecek. Parti kulislerinde, yeni başkan olarak Jakob Ellemann-Jensen’in adı ön plana çıkıyor.