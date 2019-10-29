Cami önündeki kurşunlamada şok gelişme!

Bayonne’daki cami önünde yerel saatle 15.00 sularında gerçekleşen silahlı saldırıda, 2 kişi yaralanırken, olayla ilgili gözaltına alınan zanlının savcılıkta ifadesi alındı.

Euronews’deki habere göre eski asker olduğu belirtilen zanlının ifadesinin ardından açıklama yapan savcılık, şüphelinin Notre Dame katedralinde çıkan yangın ve oluşan yıkım nedeniyle bu eyleme yaptığını açıkladı. Savcılık, ayrıca zanlının psikolojik tedavi gördüğünü de duyurdu.

İLGİLİ HABER Fransa'da cami önünde silahlı saldırı: 2 yaralı

Bayonne’daki cami önünde dün yerel saatle 15.00 sularında yapılan silahlı saldırıda, 2 kişi ağır yaralandı.

Başkent Paris'te 15 Nisan'da çıkan yangında ahşap çatısı tamamen yanıp kül olan tarihi Notre Dame Katedrali'ndeki hasarın boyutu ortaya çıktı. Katedraldeki yangın restorasyon çalışmaları sırasında çıkmıştı.