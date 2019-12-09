Canlı yayında taciz! Genç sunucu neye uğradığını şaşırdı

ABD’nin Georgia eyaletine bağlı Savannah kentinde cumartesi günü ‘Savannah Köprüsü 10 Kilometre Koşusu’ düzenlendi. Binlerce kişinin katıldığı etkinlik, medya kuruluşlarının da yakın takibindeydi.

WSAV TV muhabiri Alex Bozarjian, yarıştan canlı bağlantı yaptığı sırada şok bir hareketle karşı karşıya kaldı. Bozarjian, izleyicilere bilgiler aktarırken, koşuculardan biri genç muhabiri elle taciz etti. Bozarjian’ın kalçasına vuran adam koşarak uzaklaştı. Muhabir neye uğradığını şaşırırken, o anlar sosyal medyada da gündem yarattı.

‘HİÇBİR KADIN YAŞAMAMALI’

Bozarjian olaydan sonra Twitter’dan yaptığı paylaşımda, “Canlı yayında kalçama vuran adam. Beni nesneleştirdin ve küçük düşürdün. Hiçbir kadın ne işinde ne de başka bir yerde bunu yaşamamalı” ifadelerini kullandı.

Görüntülerin hızla yayılmasının ardından Savannah Spor Konseyi Direktörü Robert Wells de açıklamalarda bulundu. Wells, “Yaşananlar yüzde 100 kabul edilemez. O kişinin kim olduğunu tespit edeceğimizi garanti ediyorum” diye konuştu.

NBC’ye bilgi veren Savannah Polis Departmanı ise, muhabirle iletişim kurduklarını ve olayla ilgili soruşturma başlattıklarını duyurdu.