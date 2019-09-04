Çarpıcı rapor açıklandı: İlk 10’da iki şehrimiz var ama…

ABD’li şirketin her yıl yayınladığı Dünya Çapında Gezilecek Şehirler İndeksi'ne göre, Tayland'ın başkenti Bangkok 2018’de 22.7 milyon yabancı turisti ağırlayarak 4 yıl üst üste en çok tercih edilen şehir oldu.

200 şehrin yer aldığı listede ilk 10'da Türkiye'den iki şehir bulunuyor. 2017’de 9. sırada yer alan İstanbul, 2018'de 13.4 milyon turist ağırlayarak 8. sıraya yükseldi. Antalya ise 12.4 milyon kişiyle 10. sırada kendine yer buldu. Şirketin raporuna göre, Antalya ve İstanbul için turist sayısının 2019'un sonuna kadar yüzde 8 artması bekleniyor.

EN ÇOK PARA DUBAİ’DE HARCANIYOR

Raporda en dikkat çekici bölümden biri ise turistlerin gittikleri bölgelerde harcadığı para miktarı. Dubai bu alanda zirvede. 15.9 milyon kişinin ziyaret ettiği Dubai'de geçtiğimiz yıl turistler günde ortalama 533 dolar harcama yaptı.

İlk 10'da yer alan ve turistlerin en az para harcadığı şehir ise günlük ortalama 44 dolar ile Antalya olurken, onu günlük ortalama 106 dolar harcamayla İstanbul takip etti.

Yabancı turistler tarafından en çok tercih edilen 10 şehir ise şöyle sıralandı:

1 – Bangkok, Tayland: 22.7 milyon

2 – Paris, Fransa: 19.1 milyon

3 – Londra, İngiltere: 19 milyon

4 – Dubai, Birleşik Arap Emirlikleri: 15.9 milyon

5 – Singapur: 14.6 milyon

6 – Kuala Lumpur, Malezya: 13.7 milyon

7 – New York, ABD: 13.6 milyon

8 – İstanbul, Türkiye:13.4 milyon

9 – Tokyo, Japonya: 12.9 milyon

10 – Antalya, Türkiye: 12.4 milyon