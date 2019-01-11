Casus krizi… Teknoloji şirketi çalışanı gözaltına alındı

Polonya devlet televizyonu TVP, bir Çin vatandaşı ve bir Polonya vatandaşının gözaltına alındığını duyurdu. PAP’ın aktardığı haberde gözaltına alınan Çinlinin teknoloji şirketi Huawei’de çalıştığı ifade edildi.
Operasyonu yöneten üst düzey yöneticilerden Maciej Wasik, “Gözaltına alınan Çin vatandaşı bir iş insanı ve büyük bir elektronik şirketinde çalışıyor. Polonya vatandaşının ise siber işlerle yakından ilgili olduğunu biliyoruz” dedi.
Yapılan açıklamada Huawei’nin Polonya’daki ofisinin polis tarafından bu sabah saatlerinde incelendiği ve arama yapıldığı vurgulandı.
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