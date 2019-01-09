ABD'nin Suriye'den çekilme kararı sonrasında belirsizlik devam ediyor. ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Bolton'ın temasları sonrasında Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu açıklamalarda bulundu. Çavuşoğlu, "ABD'de farklı kurumlardan farklı sesler geliyor" dedi.

Çavuşoğlu son gelişmelerle ilgili açıklamalarda bulundu. İdlib mutabakatının geleceği hakkında konuşan Çavuşoğlu, “Sahada zorluklar var ama üstesinden geliyoruz. İran da aktörlerden biri, onlarla da görüşüyoruz” dedi.

Suriye’nin toprak ve sınır bütünlüğünü desteklediklerini dile getiren Çavuşoğlu, “Fırat’ın doğusunda adımlarımızı atmakta çekinmeyiz. PKK’yla mücadele konusundaki düşünceleri ABD’yle paylaştık” dedi.

Çavuşoğlu, Rusya’da bir üçlü zirve için hazırlıkların sürdüğünü de dile getirdi.

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