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Çavuşoğlu, Guterres ile görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile "BM Çocuklar ve Silahlı Çatışma Özel Temsilcisinin sözde Suriye Demokratik Güçleri ile eylem planı imzalaması" konusunda telefon görüşmesi yaptı

21:33 -
Haberler Dünya
Çavuşoğlu, Guterres ile görüştü

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Bakan Çavuşoğlu, BM Genel Sekreteri Guterres ile “BM Çocuklar ve Silahlı Çatışma Özel Temsilcisinin sözde Suriye Demokratik Güçleri ile eylem planı imzalaması”nı konuştu.

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Çavuşoğlu, dün katıldığı televizyon programında BM Genel Sekreteri Guterres’in silahlı çatışmalarda çocuklar konusundaki özel temsilcisi Virginia Gamba’nın “SDG” ismini kullanan terör örgütü YPG/PKK ile eylem planı imzalamasına tepki göstermişti.

Guterres ile görüşeceğini belirten Çavuşoğlu, Türkiye’nin BM Daimi Temsilcisi Feridun Sinirlioğlu’nun Türkiye’nin yazılı protestosunu ilettiğini de ifade etmişti.  AA

Son güncelleme: android-time 21:37 05.07.2019
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