Çavuşoğlu: S-400 anlaşması bitmiş bir anlaşmadır

Türkiye Rusya’dan S-400 füze sistemleri satın alınmasına ilişkin anlaşma imzalamış ve teslimat sürecinin Temmuz ayından itibaren başlayacağı açıklanmıştı. Türkiye’ye Patriot füze sistemleri konusunda resmi bir teklif sunan ABD ise NATO sistemleri ile uyumlu olmayan S-400’lerin satın alınması halinde Türkiye’nin ABD yaptırımları ile karşılaşabileceğini açıklamıştı.

Ankara’da gazetecilerin konuyla ilgili sorularını yanıtlayan Çavuşoğlu, “S-400 bitmiş bir anlaşmadır, Türkiye verdiği sözlerden hiç bir zaman dönmemiştir; başkalarından gelen açıklamalar bizi ilgilendirmez” dedi. ABD’nin Suriye’den çekilme sürecine ilişkin soruları da yanıtlayan Çavuşoğlu, 5 Şubat’ta Washington’da iki ülke arasında yapılan çalışma grubu toplantılarında sadece çekilme sürecini görüşecek bir görev gücü kurulmasına karar verildiğini hatırlattı ve bu görev gücünün yeniden toplanacağını duyurdu.



“Bu görev gücü ilk toplantısını Washington’da gerçekleştirmişti. Şimdi ikincisini gerçekleştiriyorlar. Bu çekilme sürecini nasıl koordine edeceğiz onları konuşuyoruz. Sadece çekilmeye odaklanmış bir görev gücüdür bu” diyen Çavuşoğlu sözlerini şöyle sürdürdü: “ABD’nin çekilme kararından sonra farklı tutumlar düşünceler sürekli konuşuldu, söylendi, paylaşıldı. Esasen bu ABD’nin tam anlamıyla bir stratejisinin olmadığının bir göstergesidir. Biz de kendilerine yardımcı olmaya çalıştık, birlikte koordine edelim noktasında onlar da aynı tutum içindeler. Fakat burada anlayışın örtüşmesi gerekiyor; gerek güvenli bölge, gerek diğer konularda. İşte bu çalışma grubu da bu amaçla toplanıyor. Yarınki toplantılarda birlikte neler yapabiliriz bunları paylaşacağız.”