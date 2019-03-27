Çavuşoğlu’ndan Golan Tepeleri açıklaması!

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Antalya’nın Kepez ilçesinde yaptığı açıklamda, Kudüs’e Türkiye’nin dışında kimsenin sahip çıkmayacağını söyledi.

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Türkiye’nin güçlü olması gerektiğini belirten Çavuşoğlu, “ABD Başkanı hukuku hiçe sayarak, BM kararlarını hiçe sayarak bir kağıda imza attı. Neymiş efendim, Golan Tepeleri işgalci İsrail’in toprakları olacakmış. Bizden başka buna tepki gösteren ülke var mı? Nerede Arap Birliği, nerede dayanışma? Oradaki rejimi seversin sevmezsin ayrı bir şey. Ama oralar Suriyeli kardeşlerimizin ve Suriye topraklarıdır. Bizden başka kimse buna ses çıkaramıyor” diye konuştu. DHA