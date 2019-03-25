Çavuşoğlu’ndan Rusya vizesi açıklaması: Hep birlikte gideceğiz

Antalya’da konuşan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türk turizmi için tanıtım çalışmalarında Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın oluşturduğu strateji çerçevesinde yurt dışında müşavirliklerde ve büyükelçiliklerde yoğun çalıştıklarını söyledi.

Çavuşoğlu, “Ayrı ayrı ofisler faaliyet gösterme yerine, bizim büyükelçilik içinde birlikte çalışmayı sağlamaya çalışıyoruz. Turizmin çeşitlendirilmesi için de çalışıyoruz. Turizm müşavirliğimiz her yerde yok, sayısını Bakanımız artırıyor. Dünyada 242 temsilciliğimiz var. Arkadaşlarıma bir ay önce talimat gönderdim; Sağlık, spor ve alternatif turizmi için o ülkelerden kimleri getirebiliriz, sayıyı nasıl artırabiliriz? 70 milyon turist, 70 milyar gelir hayal değil. Sadece sağlık turizminden 2023’e kadar 50 milyar gelir elde edebiliriz. Tüm misyonlarımızdan rapor geldi. Seçimlerden sonra bunu Kültür ve Turizm Bakanlığı’na sunacağız” diye konuştu.

HİNDİSTAN’A ÖZEL VİZE ÇALIŞMALARI

Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy ile vize konusunda da çalışmalar yaptıklarını dile getiren Çavuşoğlu, vizeleri kaldırmak için çaba sarf ettiklerini söyledi. Çavuşoğlu, “Irak, Libya gibi bazı ülkelere güvenlik gerekçesiyle vize uyguluyoruz. Ama o ülkelere özellikle şirketler gönderdik ki bazı büyük TÜRSAB dahil kuruluşlara ‘C1’ denilen turist vizesi verme yetkisi verdik. Vize uygulamasından dolayı Antalya ve Türkiye’ye gelen turist sayısı azalmasın. Elektronik vize uygulamasını başlattık. Bazı ülkeler için ön koşulları kaldırmaya başladık; mesela Çin. Daha önce Schengen bölgesinden vize alma şartı koyuyorduk, onu kaldırdık. Hindistan’a yönelik özel çalışmamız var. Hindistan’da 14 bölgede vize ofisleri açtık. Türkiye’ye gelmek isteyenlere kolayca vize verelim. Çinliler ve Hintler çok para harcıyor” dedi.

2 YILDA İKİ KATINA ÇIKTI

Bakan Çavuşoğlu, Gürcistan, Ukrayna ve Moldova gibi ülkelere pasaportsuz seyahat çalışmasını başlattıklarını belirterek, şöyle devam etti:

“2 sene içinde pasaportsuz seyahate geçtiğimiz Ukrayna’dan ülkemize gelen turist sayısı 700 binden 1 milyon 400 bine çıktı. Uçak düşme hadisesinden önce Rusya ile pasaportsuz sadece kimlikle seyahat etme görüşmelerine başlamıştık. Ama şimdi maalesef bir vize uygulaması oldu. Yavaş yavaş vizeleri kaldırıyoruz. TIR şoförlerine, iş adamlarına ve resmi pasaport sahiplerine vizeyi kaldırdılar. Amacımız vizelerin tamamının kalkmasıdır. Rus vatandaşların pasaportsuz şekilde ülkemize gelmesinin önünü açmak için toplantılara başladık. 28 Mart’ta Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov Antalya’ya geliyor ve Antalya’da bunları detaylı bir şekilde görüşeceğiz. 8 Nisan’da da hep birlikte Moskova’ya gideceğiz.”

90 GÜNLÜK KALMA SÜRESİ UZAYACAK

Türkiye’ye kış aylarında sağlık ve diğer amaçla gelen turistlerin daha uzun kalması yönünde istekleri olduğunu anlatan Çavuşoğlu, “Bunun süresini uzatmamız lazım. Yerinde bir istek ve talep. Kış aylarında soğuk ülkelerden gelen turistler 90 günden daha uzun kalmak istiyor. Bazı ülkelerde 30 gündü hemen onu 90 güne çıkardık. Seçimden sonra milletvekillerimize rica edeceğiz, yasayla beraber 90 günlük kalma süresini uzatacağız, esnek yapacağız. İki bakanlık bunu ülkeye göre belirler o zaman o işte turist başına elde edilen geliri de artırırız” diye konuştu.