Çavuşoğlu’ndan saldırıya uğrayan camiye ziyaret

Çavuşoğlu, Norveç Dışişleri Bakanı Ine Eriksen Soreide’nin davetine icabetle ülkede bulunduğu sırada, El-Nur İslam Merkezi Camisi’ne gitti. Ziyaret sırasında Çavuşoğlu’na, Pakistan’ın Oslo Büyükelçisi Zaheer Pervaiz Khan ile Norveçli yetkililer eşlik etti.

El-Nur İslam Merkezi Camisi’nde 10 Ağustos’ta düzenlenen terör saldırısının izlerini inceleyen Çavuşoğlu, yetkililerden konuya ilişkin bilgi aldı.

Çavuşoğlu, ziyaretin ardından Twitter’dan paylaştığı mesajda, “Oslo’da saldırıya uğrayan Nur camiini ziyaret ettik, geçmiş olsun dileklerimizi ilettik. İslam düşmanlığına karşı sağduyulu mesajlar veren Norveç makamlarına teşekkür ediyoruz. İslam karşıtlığını ancak hep birlikte yenebiliriz” ifadelerini kullandı.