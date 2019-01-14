Çavuşoğlu’ndan Trump’ın skandal sözlerine yanıt

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD Başkanı Donald Trump'ın sözlerine yanıt verdi. Çavuşoğlu, "Stratejik ortaklar sosyal medyadan konuşmaz. Biz Kürtlerin düşmanı değiliz. Tarih boyunca en çok savunan biz olmuşuzdur. Terör örgütleriyle Kürtleri bir tutmak doğru değildir" dedi. Çavuşoğlu'nun basın toplantısı sırasında Lüksemburg Dışişleri Bakanı’nı azarlaması da dikkat çekti.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Lüksemburg Dışişleri ve Avrupa Bakanı Jean Asselborn ile görüştü. Görüşme sonrası ikili kameraların karşısına geçerken Çavuşoğlu sert ifadeler kullandı.

Konuşması sırasında Asselborn’a dönerek konuşan Çavuşoğlu, adeta Lüksemburg Dışişleri Bakanı’nı azarladı.

Çavuşoğlu, “PKK'nın YPG'nin ve FETÖ'nün kara propagandası yüzünden yanlış bilgiler içinde farklı yorumlar geliyor. Bugün, Asselborn geldiğinde Adalet Bakanlığımızdan randevu da alırız, gerçek bilgileri rakamlarıyla beraber öğrenebilirsiniz dedik. Suriye’nin bağımsızlığını istiyoruz diyorsunuz. Fakat bu bahsettiğiniz terör örgütü şu anda Suriye topraklarının yüzde 33’ünü işgal ediyor. Ne için işgal ediyor? Bölmek için… Peki buna neden ses çıkarmıyorsunuz? Bu durumlar Avrupa’nın güvenilirliğini zedeliyor.

Türkiye'ye izin almadan gelemeyen ülkelerin, Türkiye'ye ders vermeye çalışmasını ülke ve millet olarak kabul edemeyiz. Burada samimiyet bekliyoruz. Bunları reddettiğimizi söylemek isteriz. Suriye’de tek taraflı müdahaleye karşıyız diyorsunuz. O zaman gelin birlikte mücadele edelim” ifadelerini kullandı.



‘KİMSE KANDIRMAYA ÇALIŞMASIN’

Trump’ın Türkiye’ye yönelik sözlerine de yanıt veren Çavuşoğlu, “Trump’ın içinde bulunduğu zorluğu görüyoruz. Üzerinde ciddi bir baskı var. Kendisi çekilme kararı aldı. Güvenlikle ilgili birimleri de ABD’nin çekilmemesi için sürekli baskı yapıyor. Stratejik ortaklar sosyal medyadan konuşmaz. Biz Kürtlerin düşmanı değiliz. Tarih boyunca en çok savunan biz olmuşuzdur. Terör örgütleriyle Kürtleri bir tutmak doğru değildir. Kimse bizi kandırmaya çalışmasın. Türkiye’yi ekonomik olarak tehdit etmek ile bir yere varılamaz. Hiçbir tehdide de pabuç bırakmayız. ABD hak ettiğimiz saygıyı göstermeli” dedi.