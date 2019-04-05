Çavuşoğlu’nun ortak çalışma teklifine ABD’den şok yanıt: Gerekli değil!

NATO’nun kuruluşunun 70. yıl dönümü için Washington’da düzenlenen NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı sonrası açıklama yapan Çavuşoğlu, “S-400’lerin tamamen Türkiye’nin kontrolünde olacağını ve bunların NATO sistemlerine F-35 dahil herhangi bir tehdit oluşturmayacağını başından beri söylüyoruz. Zaten Rusya ile ilk şartımız da buydu ve NATO sistemlerine entegre edilmeyeceği gibi NATO sistemlerine ve bizim sistemlerimize bir risk veya tehdit oluşturmayacak” dedi.

Çavuşoğlu ortak çalışma grubuna yönelik ise, “Bu konuda ortak bir teknik çalışma grubu oluşturalım’ dedik. Bu önerimizi de yine dün Pompeo’ya ilettik. Genel Sekreter Stoltenberg’e de bu konuda öncülük yapmasını özellikle söyledik” ifadelerini kullandı.

Çavuşoğlu’nun açıklamalarından kısa bir süre ABD Savunma Bakanlığı Pentagon ise bu konuda ‘ortak teknik çalışma grubu oluşturulmasını düşünmediklerini, bu aşamada gerekli görülmediğini’ duyurdu. Pentagon sözcüsü Eric Pahon, “Teknik çalışma grubu bu aşamada gerekli değil, ABD’nin çözüm için değerlendirmeye aldığı bir yol değil” dedi.

Çavuşoğlu, Washington’da yaptığı açıklamada ayrıca NATO ve ABD’nin itirazlarına rağmen Türkiye’nin Rusya’dan S-400 hava savunma sistemi alımının iptal edilemeyeceğini söyledi.

BEYAZ SARAY’DA BOLTON’LA GÖRÜŞME

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Washington programının sonunda Beyaz Saray’da Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton ile bir araya geldi. Yaklaşık 40 dakika sürdüğü ve verimli geçtiği belirtilen görüşmede, Türk-Amerikan ilişkilerine dair son gelişmelerin ele alındığı bildirildi.

Washington’daki programını tamamlayan Bakan Çavuşoğlu’nun Türk vatandaşlarıyla ve Amerikalı Müslüman kanaat önderleriyle bir araya gelmek ve iş dünyasının temsilcileriyle buluşmak üzere Florida eyaletine hareket ettiği kaydedildi.