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Son dakika… Cemal Kaşıkçı cinayetinde flaş gelişme

BM Özel Raportörü Agnes Callamard, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayeti soruşturması kapsamında Suudi Konsolosluğuna geldi. Callamard, konsolosluktan içeri alınmadı. Raportör izin beklediklerini söyledi.

11:52 -
Haberler Dünya
Son dakika… Cemal Kaşıkçı cinayetinde flaş gelişme

Cemal Kaşıkçı cinayeti soruşturması kapsamında Türkiye’ye gelen Birleşmiş Milletler (BM) Yargısız ve Keyfi İnfazlar Özel Raportörü Agnes Callamard, Suudi Konsolosluğuna gelerek incelemelerde bulundu. Callamard ve beraberindeki heyet, 2 Ekim 2018’de konsoloslukta öldürülen Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayeti soruşturmasıyla ilgili hazırlayacağı rapor için Levent’te bulunan Suudi Arabistan Başkonsolosluğu’na geldi.

Raportör olayla ilgili açıklamada bulundu ve konsolosluk binası çevresinde incelemelerde bulundu.

Raportör olayla ilgili açıklamada bulundu ve konsolosluk binası çevresinde incelemelerde bulundu.

Konsolosluğun çevresini gezip bilgi alan Callamard, gazetecilere, konsoloslukta incelemelerde bulunmak için Suudi yetkililere geç haber verdiklerini belirterek, “İsteğimizi değerlendirmeleri için onlara biraz zaman vermemiz gerekiyor. Otoritelerden içeriye girmemiz için izin istiyoruz.” dedi.

BM Raportörü, içeri alınmadıktan sonra konsolosluk binası etrafında inceleme yaptıktan sonra şaşkınlığını gizleyemedi. Callamard, basın mensuplarının sorularını yanıtlarken şaşkınlıktan gülümsedi.

BM Raportörü, içeri alınmadıktan sonra konsolosluk binası etrafında inceleme yaptıktan sonra şaşkınlığını gizleyemedi. Callamard, basın mensuplarının sorularını yanıtlarken şaşkınlıktan gülümsedi.

Agnes Callamard, Kaşıkçı cinayeti için hazırlayacakları raporu BM İnsan Hakları Konseyi’nin haziran oturumuna sunacağını ama tarihinin biraz daha esnek olabileceğini sözlerine ekledi.

İki gündür temasta bulunan heyet Haziran ayında bir rapor hazırlanacağını duyurdu.

İki gündür temasta bulunan heyet Haziran ayında bir rapor hazırlanacağını duyurdu.

Ziyarete, İngiliz avukat Helena Kennedy ile eski Dünya Adli Tıp Akademisi Başkanı ve Coimbra Üniversitesi Tıp Fakültesi Müdürü Prof. Dr. Duarte Nuno Vieira da eşlik etti.

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Son güncelleme: android-time 12:18 29.01.2019
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