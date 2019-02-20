Cesaret mi ahmaklık mı? Şortla yanardağa çıktı

YouTube’da ve Instagram’da paylaştığı yanardağ video ve fotoğraflarıyla çok sayıda takipçisi olan Christopher Horsley’nin son videosu şaşkınlık yarattı… İngiliz maceracı Horsley, Güney Pasifik’teki 80 adadan oluşan Vanuatu’ya gitti. Üç kraterin olduğu bir bölgeye giden Horsley 700 santigrat derecelik fokurdayan lavların arasında dolaştı.

Kraterlerin arasında sadece bir şortla gezen Horsley, “Hayatım boyunca macerayı aradım. 21 yaşımdan itibaren seyahat etmenin sınırlarını zorlamya çalıştım. Bugün Benbow, Marum ve Ambrym kraterlerini gezdim ve bunların hepsi aktif. Sadece Benbow krateri 1913’ten beri patlamadı” dedi. Kraterlere bir ip aracılığıyla inen ve yakınlaşmayı başaran Horsley, “Bu yeni bir teknik ve ben bu işte uzmanlaştım. Dolayısıyla bu yöntem çok güvenli” ifadesini kullandı.