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Cezaevinde dehşete düşüren görüntü… Bir anda gözden kayboldu

Sosyal medyada gündem olan esrarengiz görüntülere bir yenisi daha eklendi. Hollanda'da bir cezaevinde kaydedilen görüntülerdeki 'gölge figür', izleyenleri ikiye böldü.

Sozcu.com.tr
12:11 -
Haberler Dünya

Sosyal paylaşım sitesi Reddit’te yer alan videoda, içinde bir yatak ve tuvalet olan cezaevi hücresi görülüyor. Yorumlarda, Hollanda’da çekildiği belirtilen görüntüleri cezaevinde gece vardiyasında çalışan bir gardiyanın paylaştığı bilgisi yer alıyor.

Yaklaşık 30 saniyelik videonun başlarında herhangi bir hareket dikkat çekmezken, son saniyelerde ise gölgeyi andıran bir figür beliriyor. Hücreden dışarıya süzülür gibi görüntüden çıkan ‘gölge’, sosyal medyayı ikiye böldü.

Videodaki figürün eski bir mahkuma ait ‘hayalet’ olduğuna inananlar, görüntülerin ‘korkunç’ olduğu yorumunda bulundu.

Hayalet iddialarını gülünç bulan sosyal medya kullanıcıları ise, video üzerinde oynamalar yapıldığını savundu.

Son güncelleme: android-time 12:20 03.09.2019
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