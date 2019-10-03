Cezavindeki politikacıdan filmleri aratmayan firar!

Kolombiyalı eski senatör Aida Merlano, muayene için gittiği dişçide yanında bulunan bir ip yardımıyla camdan atlayarak kaçtı. Yetkililer 43 yaşınaki eski senatörün yakalanması için çalışmaların başlatıldığını açıkladı.

Merlano, muayenesi esnasında yanında bir görevli bulunmasına rağmen odanın bir anlık boş kalmasından faydalanarak firar etti. İp yardımıyla aşağıya inen eski senatör, kendisini bekleyen bir motosikletle olay yerinden uzaklaştı.

Eski senatörün firar anının güvenlik kamerası tarafından kaydedilen görüntüleri ise sosyal medyada binlerce kez paylaşıldı. Görüntülerde Merlano’nun olay anındaki sakin tavırları dikkat çekiyor.

CEZA ALAN İLK İSİMDİ

Ülkenin kuzeyinde bulunan Barranquilla’dan olan eski senatör, 2018 genel seçimlerinde ‘oy satın aldığı gerekçesiyle’ 15 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı. Merlano aynı zamanda, oy satın alma suçundan ötürü ülkede hapisle cezalandırılan ilk politikacı olma özelliğini taşıyordu. Kolombiya Adalet Bakanı Margarita Cabello ise, Merlano’nun firarı üzerine Bogota’daki kadın hapishanesi müdürünü görevden aldı.