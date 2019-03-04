Cezayir’de kriz büyüyor… Felç geçiren cumhurbaşkanı adaylığını açıkladı, halk sokakta

Pazar günü devlet televizyonundan okunan mektupla yeniden aday olacağını duyuran Cumhurbaşkanı Buteflika, seçimleri kazanması halinde ulusal diyalog çağrısı yaparak, görev süresi bitmeden yeni bir seçim düzenleyeceğini ve bu seçimlerde aday olmayacağını duyurdu.

Buteflika’nın bu açıklaması protestocuları ikna etmeye yetmedi. Aday başvuru sürecinin dolduğu Pazar akşamı da başkent Cezayir’de protesto gösterileri düzenlendi. Ülke çapında on binlerce kişi Cumhurbaşkanı Buteflika’nın 18 Nisan’da yapılacak seçimlerde yeniden aday olmaması talebiyle protestolar düzenliyor.

20 yıldır iktidarda olan Bouteflika yeniden seçilmesi halinde ‘kapsayıcı bir ulusal konferans’ düzenleyeceğini ve bunun ardından bir sonraki cumhurbaşkanını belirleyecek seçime gidileceğini kaydetti.

Bir spiker tarafından okunan mektubunda “Protestocuların yürekten gelen çığlıklarını duydum, özellikle de ülkemizin geleceği hakkında bana sorular yönelten gençlerinkini” ifadelerini kullanan Bouteflika sözlerini şöyle sürdürdü: “Bu gençler karşı karşıya oldukları belirsizlikler nedeniyle anlaşılabilir bir endişeyi dile getiriyorlar. Vatandaşlarımın kalplerini ve ruhlarını memnun etmek benim görevim.”

82 yaşındaki Bouteflika, 2013 yılından beri yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle kamu önüne nadiren çıkıyor.