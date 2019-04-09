Cezayir’de tartışmalı oylama… Buteflika’nın yerine Abdulkadir bin Salih geldi

Başkentte bugün Cezayir parlamentosunun üst kanadı Millet Konseyi ve alt kanadı Ulusal Halk Meclisi, geçen hafta istifasını açıklayan Buteflika’nın görevden ayrılması için ortak oturum gerçekleştirdi.

Parlamentonun iki kanadının toplamı 644 sandalyeden oluşan oturum sonucunda 453 milletvekilinin oy çoğunluğuyla cumhurbaşkanlığı makamında boşluk olduğuna dair karar verildi. Anayasaya göre bu kararın ardından parlamentonun üst kanadı Millet Konseyi Başkanı Abdulkadir bin Salih geçici cumhurbaşkanlığı görevine getirildi.

Cezayir Anayasasının 102. maddesine göre, cumhurbaşkanı, istifası halinde bu kararını en yüksek yargı makamı olan Anayasa Konseyi’ne iletiyor.

Anayasa Konseyi kararı görüştükten sonra, istifayı parlamentoya sevk ediyor. Parlamentonun iki kanadından üçte iki oy çoğunluğu sağlanması halinde, Millet Konseyi Başkanı geçici cumhurbaşkanı olarak 90 gün içinde ülkeyi seçime götürüyor. Geçici cumhurbaşkanı, cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday olamıyor.

Cezayir’de dört dönemdir yönetimde bulunan ve çeşitli sağlık sorunları yaşayan 82 yaşındaki Buteflika’nın beşinci dönem için adaylığını açıklamasının ardından şubat ayı ortasında başlayan protestolar, aradan geçen 1.5 ayın sonunda geçen hafta ordunun da sözlü müdahalesiyle Buteflika’nın istifasını açıklamasıyla sonuçlanmıştı.

Anayasal sürecin işaret ettiği bu yol haritasına karşın, ‘Buteflika rejiminin temel taşlarından biri’ olarak görülen Millet Konseyi Başkanı Abdulkadir bin Salih’in geçici cumhurbaşkanlığına karşı bugün protestolar gerçekleşmesi bekleniyor.

